Thomas Tuchel über möglichen Abschied von PSG: "Am Ende bin ich immer verantwortlich"

Nach dem verlorenen französischen Pokalfinale hat Trainer Thomas Tuchel in Paris keine Abwanderungspläne. "Darüber habe ich nicht nachgedacht", sagte der Coach von Paris Saint-Germain am Freitag auf die Frage, ob er den Club verlassen wolle, falls sich dessen Organigramm nicht ändere. "Am Ende bin ich immer verantwortlich", sagte Tuchel mit Blick auf seine Rolle als Trainer. Das Starensemble um Neymar und Kylian Mbappé hatte am vergangenen Samstag das Cupfinale gegen Stade Rennes nach Elfmeterschießen verloren. Laut einem Medienbericht soll der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Tuchel haben.