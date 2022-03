Thomas Tuchel redet lieber über Fußball als den Chelsea-Verkauf: "Interessiere mich nicht für die Details"

Trainer Thomas Tuchel will sich beim Erreichen der sportlichen Ziele mit dem FC Chelsea weiter nicht von der Suche nach einem neuen Klub-Eigentümer beeinflussen lassen. "Ich weiß vom Zeitrahmen, aber ich weiß nichts über die Angebote", sagte der deutsche Trainer nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft im Viertelfinale des FA Cups bei Zweitligist FC Middlesbrough am Samstag. "Ich interessiere mich auch nicht für die Details dieses Prozesses."

Der FC Chelsea steht deshalb aktuell zum Verkauf. Der langjährige Chelsea-Profi John Terry hatte am Samstagabend auf Twitter erklärt, sich in Zukunft innerhalb eines Konsortiums stärker in dem Klub einbringen zu wollen. Sein Ziel sei es, "die Geschichte und das Erbe des Vereins" in der neuen Ära mit Gleichgesinnten zu schützen.