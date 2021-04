Ex-Bundesliga-Coach Thomas Tuchel schwärmt vom FC Chelsea: "Außergewöhnliches Niveau"

Thomas Tuchel legte mit dem FC Chelsea einen Start nach Maß hin. Der neue Trainer der "Blues" blieb in seinen ersten 14 Pflichtspielen mit den Londonern ungeschlagen, kletterte in der Premier League auf Platz fünf und löste gegen Spaniens Top-Klub Atlético Madrid das Ticket für das Viertelfinale in der Champions League. Für den ehemaligen Bundesliga-Coach ist der unmittelbare Erfolg kein Zufallsprodukt. "Ich glaube, es ist Glück, dass die Struktur hier perfekt zu mir passt und ich mich unglaublich wohl fühle", schwärmte Tuchel im Sky-Interview von seinem neuen Arbeitgeber. Anzeige

Bei den Engländern erfahre er "Unterstützung auf allen Ebenen, die sehr außergewöhnlich ist und die mich fast sprachlos macht. Das ist auf einem außergewöhnlichen Niveau", lobte der Chelsea-Trainer sein direktes Umfeld von der medizinischen Abteilung bis hin zum Trainerstab. Die Gegebenheiten bei Chelsea würden unangenehme Nebenbaustellen vermeiden und erlauben dem Ex-BVB-Trainer, sich voll auf seine Arbeit zu konzentrieren. "Es war wahnsinnig einfach anzukommen und "nur" Trainer zu sein", so Tuchel. "Das ist das beste Gefühl überhaupt."

Das Aus beim französischen Top-Klub PSG, bei dem er im Dezember 2020 nach einem deutlichen 4:0-Sieg gegen Racing Straßburg entlassen wurde, kam für Tuchel indes "sehr überraschend". "Man ist enttäuscht und es beschäftigt einen, aber es hat immer eine positive Seite", erklärte der 47-Jährige, dem die Freistellung in Paris letztlich den Weg in eine Zukunft auf der Insel ebnete. "Jetzt fühlt es sich so an als hätten wir das beste Geschenk an Weihnachten eine ganze Weile vergessen auszupacken."

Erster Chelsea-Rückschlag unter Tuchel Zuletzt nahmen die Nebengeräusche bei den Londonern dann aber doch zu. Die Serie des ungeschlagenen Chelsea-Trainers riss bei einem derben 2:5 gegen West Bromwich. Am Tag nach der ersten Niederlage von Tuchel als Cheftrainer der "Blues" soll es nach Angaben des Telegraph im Training zu einem Zoff zwischen dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und dem spanischen Torwart Kepa gekommen sein. Tuchel schickte Rüdiger dem Bericht zufolge einige Minuten vor dem Ende des Trainings in die Kabine. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler soll sich später entschuldigt haben.