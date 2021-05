Tuchel verpasst ersten Titel mit Chelsea: Leicester gewinnt FA Cup vor 20.000 Fans im Wembley

Thomas Tuchel hat es verpasst, als erster deutscher Trainer den ältesten Pokalwettbewerb der Welt zu gewinnen. Der FC Chelsea verlor das Finale des englischen FA Cups am Samstag gegen Leicester City mit 0:1 (0:0). Youri Tielemans sorgte mit einem sehenswerten Distanzschuss für den einzigen Treffer des Abends (66.). Eine Chance verbleibt für Tuchel nun noch, seinen ersten Titel mit den Londonern seit seiner Amtsübernahme im Januar zu feiern. Am 29. Mai treffen die "Blues" im rein englischen Endspiel der Champions League auf Manchester City . Für Leicester ist der Triumph im Pokal indes der erste große Coup seit der Meisterschaft 2016.

Vor gut 20.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion übernahm Chelsea von Beginn an das Kommando. Das große Risiko ließen beide Teams jedoch zunächst vermissen. So dauerte es bis zur 16. Minute, bis es zur ersten gefährlichen Torraumszene kam. Und die hatte Leicester: Tielemans öffnete den Raum mit einem Pass auf Timothy Castagne. Dessen Flanke fand den eingelaufenen Jamie Vardy, der jedoch im letzten Moment geblockt werden konnte (16.). Auch Chelsea sendete in der Folge ein erstes offensives Lebenszeichen. Im Anschluss an eine Hereingabe von Thiago Silva störte Angreifer Timo Werner mit Cesar Azpilicueta jedoch den eigenen Mann entscheidend (29.). Die drückenden Londoner büßten in der Schlussphase des ersten Durchgangs von ihrer Überlegenheit ein, Leicester wurde nun stärker, konnte daraus bis zur Pause jedoch kein Kapital schlagen.