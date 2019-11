Thomas Tuchel vor Wechsel zum FC Bayern? PSG-Trainer nimmt Stellung

Thomas Tuchel "nicht interessiert" an Trainer-Job beim FC Bayern

Ein FCB-Engagement als Trainer kommt für Tuchel aktuell nicht in Frage: "Ich bin nicht interessiert, weil ich Trainer von Paris Saint-Germain bin. Ich habe einen Vertrag und denke nicht an einen anderen Klub", sagte Tuchel auf der PSG-Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Club Brügge am Mittwoch. Laut des Sky-Berichts scheint ein möglicher Bayern-Transfer dagegen vom sportlichen Abschneiden seines Klubs Paris Saint-Germain in der laufenden Saison abhängig zu sein. Der 46-Jährige verweist nun jedoch darauf, dass er noch lange an den Ligue-1-Verein gebunden ist: "Soweit ich weiß, stehe noch diese Saison und die nächste unter Vertrag."