Thomas Tuchel vor Duell mit RB Leipzig: "Neymar noch nicht bei 100 Prozent"

Leipzig/Paris. Am Dienstag (21 Uhr) geht es für Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig ums Eingemachte. Nach drei Spielen in der Champions-League-Gruppenphase liegen die Franzosen mit drei Punkten auf dem dritten Platz in der Gruppe H und brauchen unbedingt einen Sieg. Glücklicherweise hat Trainer Thomas Tuchel nun seine Stars im Angriff wieder: Kylian Mbappé und Neymar sind, anders als im Hinspiel in Leipzig, wieder fit für einen Einsatz. Anzeige

Moral bei Paris sehr gut

„Das Spiel gegen RB Leipzig ist für uns sehr wichtig. Wir müssen und wollen gewinnen. Ich möchte, dass meine Spieler mutig sind, nach vorne spielen und Tore erzielen, statt sich einfach nur auf die Verteidigung zu konzentrieren“, so Tuchel. Deshalb ist es auch möglich, dass Paris Saint-Germain mit vier Stürmern ins Duell geht. „Wir brauchen auch zwei Mittelfeldspieler, die in der Lage sind, alles richtig mitzuspielen, falls wir mit einer 4-4-2-Aufstellung auftreten oder eben auch in einer 4-3-3, wie in Leipzig und Lissabon davor auch“, erklärt der Coach. Noch sei aber das letzte Training abzuwarten.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder vom Spiel in Leipzig Ein ganz wichtiger Erfolg für RB Leipzig: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kämpft sich nach einem frühen Rückstand zurück in die Partie und bezwingt Paris St. Germain mit 2:1. ©

Die Moral bei den Spielern sei aktuell sehr gut, trotz der 2:3-Niederlage gegen den AS Monaco in der Ligue 1. „Ich glaube kaum, dass die Niederlage gegen Monaco einen großen Einfluss auf unsere Einstellung hat. Es war irgendwie eine eigenartige Niederlage und wir wissen, dass wir dafür selbst die Verantwortung tragen“, sieht Tuchel die Leistung der Mannschaft kritisch.

Aber in der Kabine und beim Training habe er keine negative Stimmung verspürt. Im Gegenteil: Die Einstellung passe, alle seien gut drauf. „In Monaco haben wir in der zweiten Halbzeit die Konzentration verloren. Vielleicht liegt es auch daran, dass alle in Gedanken schon beim Spiel gegen Leipzig waren. Jetzt freuen sich alle, warten aufs letzte Training und ich habe auch Vertrauen in meine Spieler.“

Tore von Mbappé entscheidend

Hoffnungsträger Kylian Mbappé, der zwar zweimal gegen Monaco getroffen hat, hat schon seit Dezember 2019 in der Champions League keinen Treffer erzielt. Liegt nun mehr Druck auf seinen Schultern oder ist er in der Lage sich gerade deshalb zu einer besseren Leistung zu motivieren?

Natürlich habe diese Bilanz einen Einfluss auf ihn und auf das Team, sagt Tuchel. „Wir brauchen die Tore von Mbappé. Er ist ein entscheidender Spieler. Ich hoffe auf einen Treffer von ihm gegen Leipzig.“ Er habe aber auch das Gefühl, dass sein Schützling da ist und alles geben wird. In der Nationalmannschaft hat er ebenfalls ein Tor geschossen.

Mbappé und Neymar sind für den Trainer gegen die Roten Bullen die entscheidenden Akteure. Denn auch der Brasilianer ist wieder dabei. Aber ob der Linksaußen wirklich bei 100 Prozent ist? Paris braucht ihn, nicht nur wegen seiner Qualität, sondern auch wegen dem Selbstvertrauen und seiner Erfahrung, die er jedes mal auf den Platz bringt.

"Jeder Spieler kennt seine Funktion"

Nach Verletzungen, Covid und Sperren erwarte Tuchel aber nicht, dass er eine Top-Leistung im Spiel abliefern kann. „Ich hoffe, dass er mental gut mit dieser Situation zurecht kommt. Und auch, dass ihm seine Mannschaftskollegen helfen können und ihn unterstützen.“