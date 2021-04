"Bin ja kein Cardoso gewesen": Thomas Vogel und seine Jahre von Havelse bis HSV

Auch wenn das Spiel mit 1:2 verloren ging und der TSV den Abstieg nicht verhindern konnte, so sind dieses Tor für den heute 54-Jährigen und die Zeit in Havelse auch heute noch etwas Besonderes. „Als 23-Jähriger vor so einer Kulisse zu spielen, das war schon eine große Nummer. Wir hatten in Havelse immer einen guten Mannschaftsgeist, da hat viel zusammengepasst“, sagt Vogel.

Tore zu schießen gehörte nie zu den Kernaufgaben von Thomas Vogel. In 172 Spielen für den TSV Havelse traf er lediglich ein halbes Dutzend Mal, auch bei seinen weiteren Stationen war die Trefferausbeute des Verteidigers ausbaufähig. Im „Heimspiel“ des TSV Havelse in der Zweitligasaison der Garbsener in der Saison 1990/91 gegen 96 gelang Vogel jedoch vor 28 000 Zuschauern der Treffer zum 1:1.

In guter Erinnerung hat er auch noch die erfolgreiche Spielzeit im Jahr zuvor inklusive Aufstiegsrunde, in der sich die Havelser im zweiten Anlauf für die 2. Liga qualifizierten. „Wir sind ja nicht mit dem Plan in die Saison gegangen, Meister zu werden und aufzusteigen. Das kam dann doch überraschend“, sagt Vogel. „Wir hatten halt einen Lauf und wussten manchmal selbst nicht, wie wir in einigen Spielen zu den Punkten gekommen sind.“

Mit Todt und Beneking zu Finkes Freiburgern

Als der Lauf vorbei ist, zieht es ihn genau wie Jens Todt und Stefan Beneking zum SC Freiburg, wo der ehemalige Havelser Trainer Volker Finke bereits auf der Trainerbank saß. Und im Breisgau schreibt das Havelser Quartett fleißig mit am Freiburger Fußballmärchen. „Das waren fünf irre Jahre“, sagt der in Hannover geborene Vogel, der heute mit seiner Familie in Bad Bramstedt, einer Kleinstadt im Kreis Segeberg zwischen Hamburg und Kiel, lebt.

„Wir waren damals fast komplett eine Studententruppe, aber ich denke, keiner von uns hat jemals einen Abschluss gemacht“, sagt der 54-Jährige und lacht. „Und wir waren erfolgreich, was ja auch nicht unwichtig ist. Auch deshalb war die Stimmung in der Mannschaft und im Verein immer gut.“ So erfolgreich, dass der SC mit Finke, Todt, Beneking und Vogel 1993 in die Bundesliga aufsteigt.

Das Finke-Team spielt damals nicht nur gut und erfolgreich, es beeindruckte zudem mit seiner intelligenten und attraktiven Spielweise. „Wir kannten das ja schon von Havelse, da hat Volker ja auch so spielen lassen und das dann in Freiburg übernommen“, sagt Vogel. Diese Art von Fußball sei damals zweifellos taktisch etwas Neues in Deutschland gewesen. „Mit Dreierkette, ohne Libero und mit kollektivem Verschieben hatten wir im Spiel oft richtiggehend das Gefühl, ein Mann mehr zu sein. Im Aufstiegs- und zweiten Erstligajahr war das extrem, es flutschte nur so.“