Thomas von Heesen: Was Arminia Bielefeld besser macht als der HSV

Thomas von Heesen schnürte als Profi für zwei Klubs die Fußballschuhe: für den HSV und Arminia Bielefeld. Die längste Zeit verbrachte der frühere Mittelfeldspieler bei den Hanseaten, denen er von 1980 bis 1994 die Treue hielt, ehe er seine Laufbahn bis 1997 in Ostwestfalen ausklingen ließ. Von Heesen feierte mit Hamburg 1983 den Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Von derlei glorreichen Erfolgen ist der HSV inzwischen weit entfernt und fristet - im Gegensatz zu der Arminia - auch in der kommenden Saison sein Dasein in der Zweitklassigkeit. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht der frühere Bielefeld-Trainer und spätere HSV-Berater über die unterschiedlichen Entwicklungen bei seinen Ex-Vereinen.

