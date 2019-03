Auswechsel-Zoff um Thorgan Hazard: Darum nahm ihn Gladbach-Trainer Dieter Hecking so früh raus

An dieser Derby-Niederlage haben Verantwortliche, Spieler und Fans von Borussia Mönchengladbach noch etwas länger zu knabbern. Das 1:3 am Samstag bei Fortuna Düsseldorf könnte die Fohlen Champions-League-Platz vier kosten, sofern Eintracht Frankfurt am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (18 Uhr) zumindest einen Punkt holt. Schlimmer als die Pleite als solche war aber die Art und Weise, wie diese zustandekam.

Hecking: "Ich habe mich über eine Sache geärgert"

Was war passiert? Vermutlich spielte der Gladbach-Coach auf eine Situation in der gegnerischen Hälfte an. Hazard war kurz vor seiner Auswechslung bei eigenem Ballverlust stehengeblieben anstatt den Versuch zu starten, seinen eigenen Fehler wieder auszubügeln. Allerdings möchte weder der Trainer noch Sportdirektor Max Eberl diese Aktion überbewerten. Der gemeinsame Tenor: Hazard trägt nicht die alleinige Schuld an dem schwachen Derby-Auftritt der Borussia.