Super-Joker Thorgan Hazard führt BVB mit Doppelpack gegen Ingolstadt ins Achtelfinale

Rose hatte aus Gründen der "Belastungssteuerung" zu Beginn unter anderem auf Kapitän Marco Reus, Verteidiger Manuel Akanji und eben Flügelspieler Hazard verzichtet. Donyell Malen fiel zudem krankheitsbedingt aus. Stefan Tigges und Reinier bekamen in der Offensive eine Chance von Beginn an, doch ohne die Stammkräfte waren Chancen im ersten Durchgang Mangelware.

Die größte Gelegenheit hatte Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham, der nach einem Eckstoß in der 27. Minute von der Strafraumkante an die Latte schlenzte. Vier Minuten traf Mats Hummels nach einer erneuten Ecke zwar das Tor. Wegen eines vorangegangenen Offensivfouls von Emre Can zählte der Treffer aber nicht.