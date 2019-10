Thorsten Legat nicht mehr Trainer: Landesliga-Klub Bövinghausen trennt sich von Ex-Bundesliga-Profi

Nur vier Monate lang hielt das Trainer-Engagement von Kult-Fußballer Thorsten Legat beim Landesliga-Klub TuS Bövinghausen - jetzt haben sich der Dortmunder Klub und Legat getrennt. Das bestätigte Vereinspräsident Ajan Dzaferoski der WAZ. Geneinsam mit seinem Sohn Dino werde er in den nächsten Wochen selbst den Job des Trainers übernehmen. Legat reagierte auf Instagram. "Ich habe daher am heutigen Nachmittag schweren Herzens meinen Präsidenten um Vertragsauflösung gebeten. Wer mich kennt, weiß wie schwer mir diese Entscheidung gefallen ist", sagte der 50-Jährige.

Die Zusammenarbeit mit Legat hatte sich zuletzt als schwierig erwiesen - nicht zuletzt, weil der Trainer von TV-Sender RTL immer wieder für Dreharbeiten eingespannt wurde. Legat, der vor einigen Jahren an der RTL -Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus! teilgenommen hatte , fungierte zuletzt als Co-Moderator des Formats, das in Australien produziert wird. Das war dem TuS zwar vor Legats Zusage im Sommer bekannt, wurde allerdings zum Problem.

Legat reagiert auf Instagram: "Leider kann ich mich nicht teilen"

"Leider kann ich mich nicht teilen", schrieb Legat. "Ein Thorsten Legat macht alles immer zu 100%, oder gar nicht. Da die Ziele des Vereins mir sehr wichtig sind, habe ich entschieden, Platz zu machen, für jemanden der in dieser Situation mehr Zeit hat."

Legat, dessen Trainer-Tätigkeit teilweise bis zu 500 Zuschauer und mehrere Spieler mit Oberliga-Erfahrung zum TuS lockte, fehlte beispielsweise in den vergangenen drei Ligaspielen der Bövinghäuser am Spielfeldrand, weil er für Dreharbeiten eingespannt war. Der ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und Schalke 04 reagierte zunächst enttäuscht. "Ich muss wirklich aufpassen, was ich hier sage, der Schuss kann auch nach hinten losgehen", sagte der 50-Jährige.