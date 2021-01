Holzfäller, Schauspieler und Barsinghäuser Handballlegende: Was macht eigentlich Thorsten Baaé?

Abends würde der Körper ab und zu schmerzen, doch dann gäbe es ein kühles Bier – wie früher nach dem Spiel. Seine inzwischen 54 Jahre sieht man dem ehemaligen Torjäger nicht an. Er wirkt immer noch fit. Baaé lacht: „Manchmal stelle ich mir schon die Frage: Wo ist der Körper von früher geblieben?“

Es ist ein kalter Samstagmorgen. Vom unangenehmen Südwind ist im Wäldchen an der Wennigser Mark nichts zu spüren. Thorsten Baaé ist hier acht- bis zehnmal im Jahr mit Motorsäge und Axt unterwegs, um Holz für den heimischen Ofen zu machen. Eine anstrengende Arbeit. „Das ist ein guter Ausgleich, und man ist an der frischen Luft“, sagt die frühere Handballlegende des TSV Barsinghausen.

Mit Säge in der Natur: Baaé ist gern draußen unterwegs. © Uwe Serreck

Noch mit 40 gespielt – das Resultat guter Pflege

Mit seinem eher unkonventionellen Bewegungsablauf und seiner Dynamik war der Rückraumspieler noch mit über 40 der Schrecken der gegnerischen Torhüter. „Ich bin dankbar, dass ich nie größere Verletzungen hatte“, sagt Baaé, der allerdings auch viel für seinen Körper tat, um fit zu bleiben. Wenn der Rechtshänder – auf Halbrechts – zum Sprungwurf ansetzte, erinnerte die Bewegung seiner Arme an die sich drehenden Flügel einer Windmühle, und wenig später zappelte der Ball meist im Netz.

Zwischen 1992 und 1997 spielte Baaé mit dem TSV vier Jahre lang in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse. Einer der Höhepunkte in der Geschichte des Barsinghäuser Handballs war in der Saison 1995/1996 der 28:26-Sieg gegen den späteren Aufsteiger SG WHV Wilhelmshaven. „Die kamen ziemlich hochmütig zu uns. Ich habe dann acht oder zehn Tore geworfen“, erinnert sich Baaé, der im Rückraum zusammen mit Harald Schieb und Harro Mrosowsky wirbelte und eines der besten Spiele seiner Karriere machte.

Positive Einstellung hilft – auch im Beruf

In erster Linie war „Moritz“ – seinen Vornamen Thorsten kannten nur die wenigsten – aber Mannschaftsspieler. Kameradschaft und Freundschaft hatten eine große Bedeutung, dazu kam der Ehrgeiz, immer wieder an die Grenzen zu gehen. „Das hat mir auch viel für meinen Beruf gebracht“, sagt der gelernte Krankenpfleger, der heute Leiter der Intensivpflege des Vizenzkrankenhauses in Hannover ist.

Nur noch ein Drittel seiner Arbeitszeit leistet er am Patienten, hat dafür aber genauso viel Verantwortung für seine Mitarbeiter. Corona ist eine Herausforderung und sei vor allem beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr sehr belastend gewesen. „Man hatte viel damit zu tun, zu informieren und die Truppe bei Laune zu halten“, erinnert sich Baaé. Er lacht gern und viel. Diese Einstellung hilft gerade in dieser besonderen Zeit. „Ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch, und mit guter Laune kann man Leute packen.“