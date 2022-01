"Es wird in Serie weitergehen": Ex-Manager Storm erwartet nach EM noch mehr Corona-Probleme im Handball

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt nach dem abschließenden Duell gegen Russland am Dienstag (18 Uhr) die Heimreise ein. Kurz vor dem letzten Auftritt beim Turnier in Bratislava kam die Nachricht über zwei weitere positive Corona-Tests im Team – es sind die Fälle 14 und 15. Nicht zuletzt deshalb war der Einzug ins Halbfinale oder wenigstens ins Spiel um Platz fünf letztlich nicht zu erreichen.

Im Video-Interview mit dem SPORT BUZZER zieht Ex-Top-Manager Thorsten Storm ein Fazit. "Sportlich ist kaum richtig messbar, was uns diese EM gebracht hat", sagt er in Anbetracht der mehr als 100 Corona-Fälle über alle teilnehmenden Mannschaften hinweg. Das deutsche Team wolle aber "trotz allem mit einem guten Ergebnis abschließen", ist sich Storm sicher. Das gesamte Interview gibt es hier, dort verrät er auch seinen Top-Favoriten auf den Titel!

Nach dem Ende der EM "wird es wohl in Serie so weitergehen", erwartet Storm. Und weiter: "Handball ist ein Vollkontaktsport. Da wird sich das Thema Corona ganz besonders nicht ausschließen lassen." Deshalb könnten Bundesliga-Spiele und Partien in der Champions League noch von den Problemen beeinflusst werden, ergänzt Storm.