Thuram dreht Partie gegen Freiburg: Gladbach setzt Aufschwung fort und behält Europa im Blick

Borussia Mönchengladbach hat das Duell der Europacup-Aspiranten gegen den SC Freiburg gewonnen. Dank eines Doppelpacks von Marcus Thuram (53. und 60. Minute), der mit seinen Treffern den Führungstreffer des Freiburgers Roland Sallai (10.) konterte, klettert die Borussia mit 39 Punkten in der Bundesliga-Tabelle auf Platz sieben. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose behält mit dem zweiten Sieg in Folge den Conference-League-Platz sechs, den aktuell Bayer Leverkusen belegt, weiter im Blick. Der Rückstand auf die Werkself beträgt nach dem 27. Spieltag vier Punkte. Die Freiburger rutschen mit nun zwei Zählern Differenz auf Gladbach auf Rang neun ab.

Einen Schock gab es für die Freiburger bereits vor dem Anpfiff: Nach einem positiven Corona-Test musste das Streich-Team auf Vincenzo Grifo verzichten. Beim italienischen Nationalspieler sei nach der Rückkehr von der Länderspielreise bei einem Test eine niedrige Viruskonzentration festgestellt worden, teilten die Breisgauer vor der Partie mit. Grifo befinde sich in Quarantäne und habe die Reise zum Auswärtsspiel nicht angetreten. "Es ist fast schon normal in der heutigen Zeit", berichtete Freiburgs Trainer Christian Streich vor dem Spiel beim Streamingdienst DAZN. Man wisse nicht, woher er es habe. Grifo hatte nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft bereits mit den Freiburgern trainiert, sagte Streich. Dennoch war nicht die gesamte Mannschaft von der Quarantäne-Maßnahme betroffen. Für die Breisgauer ist es der nächste Corona-Fall nach Nils Petersen, der rund zwei Wochen nach seinem Befund wieder im Kader stand.

Gladbach, das vor zwei Wochen mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 eine sieben Pflichtspiele andauernde Niederlagen-Serie beendet hatte, trat ohne den kurzfristig ausgefallenen Nico Elvedi sowie den gesperrten Ramy Bensebaini und Jonas Hofmann (positiver Corona-Befund) an. Für Elvedi, der im Abschlusstraining eine Wadenverletzung erlitt, stand Jordan Beyer zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startformation. Oscar Wendt vertrat in seinem 300. Pflichtspiel für Borussia Linksverteidiger Bensebaini, Hannes Wolf übernahm die Position von Hofmann.