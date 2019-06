Thüringentour: Italienerin Elena Cecchini gewinnt Hitzeschlacht auf dem Altenburger Markt

Altenburg. Am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr ist der Hauptmarkt in Altenburg bereits fertig präpariert. Mit Absperrgittern wird jene Gasse frei gehalten, durch die später die Weltklasseathletinnen gefahrlos ihre Spurts bei der sechsten Etappe der 32. Internationalen Lotto Ladies Tour fahren können. Die Temperaturen machen schon zu einer derartig frühen Stunde einem heißen Hochsommertag alle Ehre und versprechen heiße 86,3 finale Kilometer bei den Radamazonen aus 18 Nationen.

Die 32. Internationale Lotto Ladies Tour macht in Altenburg Station.

Endlich wieder Radsport in Altenburg

Das Besucherinteresse hält sich so zeitig noch in Grenzen. Einer, der schon beizeiten vor Ort ist, ist Karlheinz Thiel. „Ich habe schon die Tourleiterin Vera Hohlfeld begrüßt und freue mich einfach, dass nun, nach etlichen Jahren Unterbrechung, endlich wieder solcher Radsport in Altenburg live zu erleben ist“, sagt der 89-Jährige. Beim SV Aufbau Altenburg ist Thiel ein Urgestein. „Sie haben ja auch Radsport und mit die Tour nach Altenburg geholt“, weiß der Senior.

Helfer seit sechs Uhr im Einsatz

Womit er recht hat: Und vom SV Aufbau sind die ersten zehn Helfer schon seit sechs Uhr in der Früh auf Achse. „Wir helfen ja auch tatkräftig beim Auf- und Abbau der Strecke mit und betreuen quasi nebenher auch noch das im Anschluss an die Tour stattfindende Jedermann-Rennen“, plaudert Dirk Schwerd, während seine Mitstreiter im Ratssaal schon einen Stand für die Anmeldungen zu diesem Rennen aufgebaut haben.

„Wahnsinn, was die Frauen leisten“

Draußen steigt mittlerweile die Spannung. Alle an der Tour teilnehmenden Teams stehen bereit und warten auf den Startschuss für die letzte Etappe. Pünktlich um zehn Uhr gibt den Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann dann auch ab und die Teilnehmerinnen entschwinden eilig auf die Straßen des Landkreises. Als Fahrer eines Rennkommissars ist auch Sven Eckelt aus Altenburg mit im Tross. „Die Organisatoren haben solche Begleiter gesucht und da habe ich mich gleich beworben. Auch weil das Flair von so einer Tour einzigartig ist“, sagt der ausgebildete Rettungsassistent, der bereits eine frühere Tour mit dem Sankra begleitet hat. „Es ist Wahnsinn, was die Frauen auf dem Rad leisten und was für einen rasanten Fahrstil sie hinlegen“, sagt er.

Der Markt wird zur Festmeile

Reichlich zwei Stunden brauchen die Frauen, um die drei Runden rund um Altenburg zu absolvieren. In der Zwischenzeit hat sich der nun mit doch mehr Neugierigen gefüllte Markt in eine Festmeile verwandelt, wo sich sportliche Gäste für einen guten Zweck verausgaben konnten. Denn erneut fand in allen Etappenorten auch der Städtewettbewerb statt, bei dem jeder auf Ergometern erkurbelte Kilometer in Geld für ein soziales Projekt in der Stadt umgerechnet wird.

Etappensieg für Italienerin, Gesamtsieg für Deutsche

Kurz nach Mittag jubelt dann die Italienerin Elena Cecchini (Canyon//Sram), die sich im Sprint den Etappensieg vor Coryn Rivera (Sunweb) aus den USA und Jolien D’Hoore vom belgischen Nationalteam. holte. Gesamtsiegerin 2019 wurde die Deutsche Kathrin Hammes, die auch rund um Altenburg nichts mehr anbrennen ließ. Das Fazit von Tourchefin Vera Hohlfeld fällt gut aus: „Alles lief super und auch das Wetter spielte toll mit. Auch in Altenburg lief alles reibungslos.“

