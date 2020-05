Thüringer Fußball Verband: Saisonabschluss bis Ende Juni illusorisch

View this post on Instagram

ℹ Am kommenden Samstag plant unser Verband ab ⏰10:30 Uhr die Durchführung eines Webinars zur Frage der Fortsetzung des Spielbetriebs. Dazu sind alle aktiven Vereine bereits benachrichtigt worden. 📧⠀ ⠀ Über allem steht die Frage, wie es mit der zurzeit ruhende Saison 2019/20 in Thüringen weitergehen soll - dazu will die Verbandsspitze mit den Vereinen in den digitalen Dialog treten, um über den weiteren Werdegang zu informieren. 🗣💻⠀ ⠀ 📍Nach dem Webinar können alle aktiven Vereine über eine Online-Abfrage zu den Inhalten abstimmen. Das Ergebnis soll in die Entscheidung des Vorstandes am 5. Mai miteingehen. ☝🏼⠀ ___⠀ #fussballinthüringen #wiegehtsweiter #spielbetrieb #webinar #informationsveranstaltung #onlineabfrage