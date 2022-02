THW Kiel fegt die Recken weg wie ein Orkan

Der Meister fegte wie ein Orkan durch die erste Halbzeit. Bei den Recken herrschte hingegen Flaute. Schon nach neun Minuten war das Spiel praktisch entschieden. Kiel führte mit 8:1, die TSV hatte bis dahin nur mit einem Siebenmeter duch Johan Hansen treffen können. Trainer Christian Prokop musste bereits seine zweite Auszeit nehmen. Die erste war nach sechseinhalb Minuten beim Stand von 1:5 fällig gewesen. Mehr Aggressivität forderte er von seinem Team. Das Gegenteil passierte: Innerhalb von einer Minute kassierte Hannover drei weitere Treffer. "Was ist das?!", blaffte Prokop seine Spieler an, als er sie erneut einnorden musste.

Erst nach elf Minuten gelang Justus Fischer mit dem 3:8 das erste Tor aus dem Feld. Prokop hatte neben dem Torschützen auch Nejc Cehte, Jonathan Edvardsson als Spielmacher und Domenico Ebner im Tor gebracht. Immerhin: Die Spielerrotation und die Umstellung in der Abwehr brachten kurzzeitig Besserung. Hannover konnte Kiel etwas den Wind aus den Segeln nehmen. Beim 8:12 durch Fischer waren es plötzlich nur noch vier Tore Rückstand. Ging doch noch etwas für die Recken? Sie hatten sich ja vorgenommen, so lange wie möglich das Spiel offen zu gestalten und im besten Fall sogar den Rekordmeister so ärgern zu können wie beim knapp verlorenen Pokalkrimi im Dezember. Eine Zweiminuten-Strafe für Cehte, eine weitere - in dem Fall unberechtigte - für Edvardsson, ein Wechselfehler von Fischer (auch hierfür gab es zwei Minuten) und drei Kiel-Treffer am Stück zum 8:15 sorgten wieder für den Siebentore-Rückstand. Durcheinandergewirbelt torkelten die Recken mit einem 10:18 in die Kabine.