THW Kiel gewinnt zum zwölften Mal den DHB-Pokal: Final-Sieg gegen den SC Magdeburg

Der THW Kiel hat zum zwölften Mal in seiner Vereinsgeschichte den deutschen Handball-Pokal gewonnen. Vor 13 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Hamburger Volkspark setzte sich der Rekordsieger am Sonntag mit 28:21 (12:13) gegen den Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg durch. Beste Werfer des Endspiels waren Sander Sagosen mit acht Treffern für Kiel und Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren für Magdeburg.

