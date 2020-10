Berichte: Auch Benfica-Talent Tiago Dantas in Transfer-Offensive zum FC Bayern - Mit Kaufoption?

Der FC Bayern München hat sich am Deadline Day eine regelrechte Shoppingtour gegönnt. Doch die Verpflichtungen von Buona Sarr , Douglas Costa und Eric Maxim Choupo-Moting waren offenbar nicht die einzigen Deals, die der Rekordmeister am letzten Tag der Transferperiode unter Dach und Fach brachte. Wie das portugiesische Portal Record und Sky berichten, hat sich der FCB auch die Dienste von Tiago Dantas von Benfica Lissabon gesichert. Eine Bestätigung des FCB für den Transfer des Youngsters gab es zunächst nicht.

Bayern-Kaufoption für Dantas bei acht Millionen Euro?

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Dantas werde demnach mit Kaufoption von dem portugiesischen Spitzenklub, bei dem mit Julian Weigl und Luca Waldschmidt zwei deutsche Profis unter Vertrag stehen, ausgeliehen. Er soll angeblich zunächst für die zweite Mannschaft der Münchener, die in der vergangenen Spielzeit Meister der 3. Liga wurde, vorgesehen. Die Kaufoption soll bei einer Ablösesumme von acht Millionen Euro liegen, was angesichts des geringen Alters des Spielers als Indiz angesehen werden könnte, dass Dantas langfristig in den Profikader unter Trainer Hansi Flick aufrücken soll.