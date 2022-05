Ticket-Ansturm in Frankfurt: "Weit über 100 000 Anfragen" - Hohe Preise auf Schwarzmarkt für Public Viewing

Die Fußballfans von Eintracht Frankfurt haben riesiges Interesse an Tickets für das Europa-League-Endspiel in Sevilla. Man habe "weit über 100 000 Anfragen" und damit mehr als das Zehnfache vom eigentlichen Kontingent von 10 000 Karten erhalten, hieß es von den Hessen mit Blick auf das Spiel gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai.

