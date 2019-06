Knapp 19 Millionen Tickets 2018/19 abgesetzt: Deutscher Profifußball bleibt Zuschauer-Magnet

Die 1. und 2. Bundesliga hatten 2018/2019 den zweithöchsten Zuschauer-Zuspruch ihrer Geschichte. Dies geht zumindest aus den Zahlen der verkauften Tickets hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt/Main veröffentlichte. Demnach wurden in der abgelaufenen Spielzeit 18 885 620 Eintrittskarten abgesetzt. Nicht berücksichtigt sind nicht genutzten Plätze, die „No-show“-Rate.

Einen höheren Absatz gab es nach DFL-Angaben nur in der Saison 2016/17 mit 19 049 362 Karten. In die Statistik flossen auch Ehren- und Freikarten ein. Pro Spiel kamen in der ersten Liga 42 738 Zuschauer, 2,6 Prozent weniger als in der Vorsaison. Damit liegt die Bundesliga weiter an der Spitze der europäischen Top-Ligen. In der zweiten Liga stieg die Nachfrage um 8,6 Prozent auf 18 980 Tickets pro Begegnung.