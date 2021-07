Tickets, Ziele, Favoriten: So läuft der Drittliga-Start für den TSV Havelse

Wer sind die Favoriten der 3. Liga?

An namhaften Teams mangelt es nicht. Die Nordteams Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück wollen zurück in die 2. Liga. Auch Kaiserslautern, 1860 München und der MSV Duisburg (mit den Ex-96ern Leo Weinkauf, Marvin Bakalorz und Moritz Stoppelkamp) denken an den Aufstieg.

„Die Liga ist brutal ausgeglichen, mit tollen Namen und hoher Qualität“, sagt Havelses neuer Trainer Rüdiger Ziehl. „Es gibt ein breites Feld mit Teams, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen.“