Tiefe Pressinglinie, kein Zugriff, keine Chance: RB Leipzig kommt gegen Paris nicht aus dem Sattel 

Lissabon. Schluss, aus, vorbei. Jubel & Trubel auf der einen, Trauer & Tränen auf der anderen Seite. Die Pariser Stars feiern am späten Dienstag Abend im nahezu menschenleeren Lissabonner Estadio da Luz den Final-Einzug. Neymar und Co. singen, tanzen, herzen ihren fußkranken Trainer. Thomas Tuchel hat den selbstverliebten Diven die Selbstverliebtheit ausgetrieben, sortiert seinen schwindsüchtigen Scheitel, lacht, verpasst RB -Athletik-Trainer Daniel Behlau mittenmang einen Einlauf und stakst auf Krücken von dannen. Die Pariser Machtdemonstration beim 3:0 (2:0) gegen chancenlose Leipziger wird Tuchel, 46, und dessen Mittelfußbruch gut tun.

L'Equipe (Frankreich): "Nachdem die Pariser im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo zittern mussten und lange zurück lagen, überließen sie es diesmal nicht dem Gegner, die Sache in die Hand zu nehmen. Ihr 4-3-3 war sehr gut organisiert, sie besetzten die Räume perfekt und ließen die Deutschen vor allem in der ersten Halbzeit viel laufen." ©

Zurück aufs Grün. Die Roten Bullen gratulieren und verschwinden in den Katakomben. Nur Yussuf Poulsen, der ewige Däne, bleibt länger, sitzt auf dem Rasen, atmet Geschichte. Vor sieben Jahren hat er 19-jährig sein erstes Punktspiel für RB gemacht. In der dritten Liga beim 1:0-Sieg in Halle. Damals traf Daniel Frahn nach Poulsen-Vorarbeit. Am 18. August 2020 führt Poulsen, mittlerweile 26, seine Kameraden als Kapitän aufs Feld. In Lissabon schließt sich ein Kreis, der der Nachbereitung bedarf. „Ich wollte diesen Moment genießen“, sagt Poulsen. Eine halbe Stunde nach dem Abpfiff meldet sich Dietrich Mateschitz, 75, bei Oliver Mintzlaff (wurde gestern 45). Der Red-Bull-Chef und sein verlängerter Fußball-Arm sprechen über das überraschend einseitige Match und dürften sich in zweierlei Hinsicht einig gewesen sein.