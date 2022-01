Über 30 Jahre nach der Barr-Affäre um Paul Schockemöhle droht dem deutschen Pferdesport ein Déjà-Vu. Diesmal im Mittelpunkt: der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum. RTL wirft dem Weltklasse-Springreiter in einem Beitrag bei RTL Extra Tierquälerei vor. Der 58-Jährige soll mutmaßlich die unerlaubte Trainingsmethode des Barrens bei seinen Springpferden angewandt haben. Anzeige

In einer Stellungnahme wehrte sich der aktuell in Wellington in Florida weilende Beerbaum vehement gegen die Anschuldigungen. "Der Beitrag von RTL extra ist in vielen Punkten nachweislich falsch, verleumderisch und ehrverletzend", schrieb er am Mittwoch. Er kündigte juristische Schritte an. "Es ist nicht hinzunehmen, dass heimlich auf meinem privaten Grund und Boden gefilmt wurde."

RTL hatte am Dienstagabend in der Sendung RTL Extra heimlich von einer Informantin aufgenommene Videos gezeigt, in denen Beerbaum auf seiner Anlage in Riesenbeck angeblich Springpferde gebarrt haben soll. Dabei soll den Tieren beim Sprung über ein Hindernis mit einer mehrkantigen Stange gegen die Vorderbeine geschlagen worden sein. Eine Journalistin hatte sich zudem zur Recherche für einige Zeit als angebliche Praktikantin auf der Anlage einstellen lassen. "Die im Beitrag gezeigten Szenen auf dem Reitplatz haben mit Barren nichts zu tun. Es handelt sich dabei um erlaubtes Touchieren, das von einem erfahrenen, routinierten Pferdefachmann durchgeführt wurde", meinte Beerbaum. Der im Video zu sehende Gegenstand habe die Vorgaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) für ein zulässiges Touchieren erfüllt.



Das Touchieren dürfen nur erfahrene Pferdefachleute durchführen

Diese Vorgaben sehen vor, dass die Stange ein glattes Rundholz - nicht mehr als drei Meter lang und nicht schwerer als zwei Kilo - sein muss. Das Touchieren dürfen nur erfahrene Pferdefachleute durchführen. Beerbaum betonte, "dass diese erlaubte Trainingsmethode bei uns nur sehr selten angewendet wird und nicht Bestandteil der täglichen Arbeit ist". In dem RTL-Film hatte die Journalistin auf einem Dachboden Beerbaums zudem Stangen mit Noppen entdeckt und gefilmt. "Dazu kann ich nur sagen, dass diese Elemente dort seit Jahren liegen", erklärte Beerbaum. Diese Hindernisse seien aussortiert worden. "Sie werden auch nicht beim Training mit Pferden eingesetzt." Ein Stange lag allerdings neben einem Reit-Platz. Er wolle nachforschen, wie diese dahin gekommen sei, meinte Beerbaum.

"Veröffentlichungen in der vorgenommenen Form angemessen": RTL rechtfertigt Bericht

RTL rechtfertigte auf dpa-Nachfrage die Arbeit des Teams um Investigativjournalist Günter Wallraff. Die Missstände hätten "den Einsatz einer versteckten Kamera auf dem Hof" gerechtfertigt. Der Sender halte die "Veröffentlichungen in der vorgenommenen Form für angemessen". Der deutsche Verband steckt durch den RTL-Beitrag in einem Dilemma. Schon allein, dass die Vorwürfe gegen den herausragendsten deutschen Springreiter der vergangenen 35 Jahre gerichtet sind, wiegt schwer. Beerbaum hat sich nicht nur auf dem Platz einen Namen gemacht. So sorgte seine Aussage 2009 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung "Erlaubt ist, was nicht gefunden wird", mit der er damals seine Haltung in der Vergangenheit beschrieben hatte, für erhebliche Unruhe. Sportlich ist er nicht mehr so aktiv wie früher. Längst ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann im Pferdebusiness. Zuletzt hatte er als Veranstalter die EM der Springreiter in Riesenbeck organisiert. Und auch um die Ausrichtung der Dressur-EM 2023 hat er sich beworben.

Verband waren Vorwürfe seit Juli 2020 bekannt

Doch wie weit kann sich der Verband von ihm absetzen? Schon kurz nach Mitternacht stellte die FN eine Erklärung auf ihre Webseite. "Bereits jetzt, unabhängig von dem gezeigten Beitrag, können wir klar sagen, dass der Gebrauch von Vierkantstangen sowie genopptem oder gestacheltem Stangenmaterial inakzeptabel ist und nicht im Einklang steht mit den Grundsätzen des fairen Pferdesports", wurde FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach zitiert. Doch vor allem die Frage, was Barren (verboten) und was Touchieren (erlaubt) ist und wie sie sich unterscheiden, beschäftigt die FN schon seit der Barr-Affäre Anfang der 90er Jahren und bringt sie durch die RTL-Sendung erneut in Nöte. Die RTL-Recherche hatte etwa zwei Jahre gedauert. Der FN waren die Vorwürfe seit Juli 2020 bekannt. Als Reaktion darauf richtete der Verband nach eigenen Angaben im Januar 2021 eine Kommission mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen des Pferdesports ein. Dieses Gremium "soll strittige Trainingsmethoden überprüfen und, wo nötig, Vorschläge für Regelwerksänderungen machen". Das Ziel, bis Ende 2021 Ergebnisse vorzulegen, wurde wegen "der Komplexität des Themas Touchieren" nicht eingehalten.

Verband will Staatsanwaltschaft über den Beitrag informieren