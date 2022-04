Golf-Superstar Tiger Woods über sein Masters-Comeback, fehlende Ausdauer und Zukunftspläne

Nach seinem Comeback beim Masters in Augusta blickt Tiger Woods zuversichtlich in die Zukunft. "Ich habe noch nicht die Ausdauer, die ich gerne gehabt hätte, aber bis vor ein paar Wochen wusste ich nicht mal, ob ich hier teilnehmen werde", sagte der Golfprofi. "Von da an diesen Punkt zu kommen: Wir freuen uns über die Aussichten, über das Training, darüber in den Kraftraum zu gehen und mehr Dinge zu tun, um mein Bein kräftiger zu bekommen", sagte Woods am Sonntag.

