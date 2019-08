Tiger Woods wieder verletzt: Golf-Superstar unterzieht sich Knie-OP

Golf-Superstar Tiger Woods musste sich bereits zum fünften Mal einem Eingriff an seinem linken Knie unterziehen. Bei der Operation, die bereits in der vergangenen Woche durchgeführt wurde, seien kleinere Knorpelschäden behoben worden. Dies teilte Woods auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Ich hoffe, dass ich in ein paar Wochen wieder trainieren kann", sagte Woods, der im Oktober in Japan wieder auf das Grün bei einem Turnier zurückkehren will.