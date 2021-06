Co-Trainer Tim Borowski verlässt Werder Bremen: Bundesliga-Absteiger bestätigt Abschied

Borowski fungiert nicht als Co-Trainer von Markus Anfang

Nach der Entlassung von Cheftrainer Kohfeldt und dem gescheiterten Rettungsversuch von Werder-Legende Thomas Schaaf am letzten Bundesliga-Spieltag wird Markus Anfang den Traditionsklub in die kommende Zweitliga-Saison führen. Der 46-Jährige Trainer wurde am vergangenen Dienstag von Darmstadt 98 verpflichtet und soll die Bremer mit Hilfe seiner offensiven Philosophie zurück in die Beletage bringen.