Tim Knipping bei Dynamo Dresden wieder im Mannschaftstraining

Dresden. Bei kühlen drei Grad plus, grauen Wolken, Nieselregen und Wind hat Dynamo Dresden die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr) aufgenommen. In der Walter-Fritzsch-Akademie hatte Trainer Alexander Schmidt am Dienstagnachmittag 24 Spieler zur Verfügung, mit denen er in zwei Gruppen trainierte. Anzeige

Erfreulich dabei war vor allem, dass Tim Knipping wieder mitmischen konnte. Der Innenverteidiger hatte sich beim 3:1-Sieg im Hinspiel in Rostock am 21. August 2021 das Knie verdreht und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten, den er erstaunlich schnell auskuriert hat. Früher als ursprünglich geplant konnte der 29-Jährige die Rehabilitation beenden und nun wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Bei der Einheit am Dienstagnachmittag war ihm die Freude über die Rückkehr auf dem Platz unschwer anzusehen, obwohl das Wetter alles andere als einladend war.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Training am 01. Februar Dynamo Dresden bereitet sich auf das Rostock-Spiel vor. © Jochen Leimert

8000 Fans gegen Hansa

Klar ist unterdessen, dass Dynamo am Sonntag wieder vor einer größeren Kulisse gegen die Mecklenburger spielen darf. Die sächsische Staatsregierung hat am Dienstag festgelegt, dass ab Sonntag bei Sportveranstaltungen 25 Prozent der Zuschauerkapazität ausgelastet werden dürfen. Damit können 8000 Zuschauer das Ostduell gegen Hansa im Stadion miterleben.

Die Sächsische Staatsregierung hat am Dienstag mitgeteilt, dass die Corona-Notfall-Verordnung gelockert wird. Dies bedeutet, dass ab dem 06.02. wieder eine 25-prozentige Zuschauer-Auslastung bei Umsetzung der „2G-Plus-Regel“ erlaubt ist. 🏟 👉 https://t.co/LStcp0p7pi #sgd1953 pic.twitter.com/moExIs3o6E — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 1. Februar 2022