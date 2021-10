Saison-Aus für Tim Leibold: HSV-Verteidiger erleidet Kreuzbandriss bei Pokal-Sieg in Nürnberg

Schock-Diagnose für Tim Leibold: Der Linksverteidiger des Hamburger SV hat sich bei der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals gegen den 1. FC Nürnberg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der HSV am Mittwoch mit. Die Saison ist für den 27-Jährigen damit vorzeitig beendet.

Der Ex-HSV-Kapitän Leibold verletzte sich nach einem Zweikampf in der 22. Minute mit seinem Nürnberger Gegenspieler Tom Krauß, der den Ball spielte, bevor er den Hamburger abräumte. Der HSV-Profi verdrehte sich das Knie, schrie vor Schmerzen und musste vom Platz getragen werden. "Bei Tim werden wir alles dafür tun, um ihn in der Reha-Phase bestmöglich zu unterstützen", kündigte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel an. Leibold ist Stammspieler und nur schwer zu ersetzen.