DFB-Arzt Tim Meyer nach Corona-Theater über Joshua Kimmich, die 2G-Regel und den Impfschutz

Das Corona-Theater bei der deutschen Nationalmannschaft : Fünf Spieler sind vom DFB-Team abgereist, wurden in separaten Autos nach Hause gebracht. Anlass ist ein positiver Test bei Bayern-Spieler Niklas Süle , der doppelt geimpft ist. Neben ihm sind auch seine Teamkollegen Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Serge Gnabry sowie Karim Adeyemi von RB Salzburg von der Quarantäne betroffen.

Besonders bei Kimmich ist die Abreise brisant: Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt zugegeben, dass er nicht geimpft ist und damit bundesweite Diskussionen ausgelöst. Bundestrainer Hansi Flick wollte mit dem Bayern-Star noch mal ein Gespräch über das Thema führen und auch DFB-Arzt Professor Doktor Tim Meyer versucht Überzeugungsarbeit zu leisten - fruchtbar war das bisher noch nicht.

"Meine persönliche Meinung zu Impfungen habe ich genügend kund getan. Jo Kimmichs Meinung ist hinreichend diskutiert worden", sagte Meyer auf der offiziellen Pressekonferenz am Dienstagmittag. "Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt noch einen neuen Beitrag zu leisten kann. Ich denke, hier muss man auch an einem Punkt mal sagen: Das akzeptieren wird jetzt einfach so."

Außerdem sprach der DFB-Arzt über ...