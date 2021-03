Tim Siedschlag wurde im Lockdown zum Bastelprofi

Bereits Anfang Februar stieg der 33-jährige Leitstorch des Regionalligisten Holstein Kiel II mit seinem Team nach dreimonatigem Fußball-Lockdown unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts wieder ins Training ein. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer erzählt „Siedo“, was ihn in Zeiten der Pandemie umtreibt und wie es mit ihm persönlich weitergehen soll.

Siedschlag: Die Freude war fast kindlich. Es hat halt vieles gefehlt, was sonst den Alltag ausmacht. Im ersten Lockdown befand ich mich noch im Aufbautraining nach meinem Kreuzbandriss. In den zweiten Lockdown ging es dann aus dem normalen Trainingsalltag.

Man trainiert urplötzlich nur noch individuell. In den meisten Fällen sind es genau die Themen wie Läufe, die Fußballer nicht so lieben. Doch es gab auch Positives: Ich konnte mich endlich mal ausführlicher meinem Masterstudium widmen. Zumal alles online zu erledigen war. Außerdem bin ich im Zusammenspiel mit Frau und Kindern zum Bastelprofi geworden. Ob Oster- oder Weihnachtsschmuck, das habe ich jetzt alles drauf.

Hört sich fast nach der berühmten Karrierezielgeraden an. Im Sommer läuft der Vertrag bei der U23 aus. Wie geht es weiter?

Nach zwei Jahren mit so vielen Pausen kann und will man nicht aufhören. Ich will mindestens noch eine richtige, komplette Saison spielen. Wir befinden uns in guten Gesprächen.