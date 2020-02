Tim Wiese attackiert 1. FC Kaiserslautern wegen Entlassung von Gerry Ehrmann: "Eine Sauerei"

Jetzt spricht Tim Wiese: Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter hat sich mit kritischen Worten Richtung 1. FC Kaiserslautern über die Entlassung seines Förderers Gerry Ehrmann Pfälzer Klub geäußert. Der Drittligist hatte die Trennung von Ehrmann unter anderem damit begründet, dass der beliebte Torwarttrainer Drohungen gegen das Trainerteam ausgesprochen habe . Ehrmann weist die Vorwürfe von sich - und will seine Anwälte einschalten . Wiese stellt sich auf die Seite seines Mentors: "Der FCK sollte sich schämen. Es ist eine Sauerei. Gerry Ehrmann ist eine große Identifikationsfigur, ein großes Idol für den Verein. Und jetzt hat man ihn vergrault" , sagte er der Sport Bild.

Ehrmann absolvierte zwischen 1984 und 1998 über 300 Spiele für den FCK, wurde mit den Pfälzern 1990 Pokalsieger und ein Jahr darauf Deutscher Meister . Seit 1996 war er als Torwarttrainer auf dem Betzenberg aktiv und verhalf unter anderem Kevin Trapp, Roman Weidenfeller und eben auch Tim Wiese (65 Pflichtspiele für den FCK, 194 für Werder Bremen, sechs Länderspiele) zu einer Karriere in der Bundesliga und der Nationalmannschaft.

Wiese wütend auf Kaiserslautern-Verantwortliche: "So eine Idee zu haben ist unfassbar!"

Wiese ist angesichts der Ehrmann-Demission regelrecht wütend auf Trainer Boris Schommers, mit dem sich das Lauterer Torwarttrainer-Idol Auseinandersetzungen geliefert haben soll. "Was maßt sich dieser Trainer an? Den hätte ich als Verantwortlicher dreimal hochkantig im Dropkick vom Betze geschossen. Überhaupt so eine Idee zu haben ist unfassbar", wird der ehemalige Spitzentorwart vom Magazin zitiert.