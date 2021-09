Zoff zwischen Tim Wiese und Werder Bremen geht weiter: "Einfach nur erbärmlich"

Der Streit zwischen Werder Bremen und Tim Wiese geht in die nächste Runde. Nachdem der frühere Nationaltorhüter von seinem ehemaligen Klub am Samstagabend nach dem Nordderby gegen den Hamburger SV (0:2) aus einer Loge und auch aus dem Weserstadion verwiesen worden war, hatte Wiese den Verein hart kritisiert. "Das war komplett überzogen. Die Aktion passt zum Spiel und zum Verein. Einfach nur lachhaft. Ich habe mich gefühlt wie ein Aussätziger", hatte der 39-Jährige in der Bild geschimpft. Nach Angaben des Blattes habe Wiese keines der nötigen VIP-Bändchen getragen. Zudem soll es zwischen dem früheren Keepern zu verbalen und auch leichten körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Anzeige

Wie das Interportal deichstube.de berichtet, sei der Auslöser der Auseinandersetzung ein Verstoß gegen die Hygiene-Vorschriften gewesen. Der sechsmalige Nationalspieler sei von der Süd- zur Loge in der Nordtribüne gewechselt. Dabei sei es zum Streit mit dem Ordnungspersonal gekommen. "Seine Darstellung als Opfer und seine grundsätzliche Kritik am Verein können wir so nicht stehenlassen", sagte Werder-Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald bei deichstube.de: "Tim Wiese hat die Erläuterungen zum Hygiene-Konzept ignoriert und sich über die Anweisungen des Sicherheitspersonals hinweggesetzt."