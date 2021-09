Abrechnung mit Werder Bremen: Tim Wiese will Weserstadion nach Logen-Zoff vorerst meiden

Im Streit mit seinem ehemaligen Verein Werder Bremen legt Tim Wiese nach und will Spiele im Weserstadion vorerst nicht mehr besuchen. "Vielleicht hat Werder ein Problem mit mir, weil ich mich kritisch geäußert habe. Ich will da erst mal nicht mehr hingehen. Das ist mir zu läppsch. Erst wirtschaften sie den Verein runter, steigen ab, verlieren das Derby und am Ende wird noch gelogen", sagte der frühere Torhüter der Bild und verdeutlichte erneut, dass er sich im Zoff um seinen Logen-Besuch am Samstag nach dem Nord-Derby gegen den Hamburger SV (0:2) ungerecht behandelt fühlt.

