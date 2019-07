Bericht: Stuttgart-Verteidiger Baumgartl vor Wechsel zu Van-Bommel-Klub PSV Eindhoven

Er gilt als eines der großen Abwehr-Talente Deutschlands: Findet VfB-Stuttgart -Verteidiger Timo Baumgartl nun eine neue Aufgabe bei der PSV Eindhoven ? Die Bild berichtet bereits, dass Baumgartl beim Bundesliga-Absteiger um seine Freigabe gebeten habe. Der 23-Jährige soll Wunsch-Spieler von Ex-Bayern-Star Mark von Bommel sein. Der 42-Jährige führte den Holland-Klub als Trainer in seiner Premieren-Saison zur Vizemeisterschaft hinter Ajax Amsterdam und startet schon nächste Woche in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Basel.

Timo Baumgartl: Stuttgart würde bei einem PSV-Wechsel eine stattliche Ablöse erhalten

Baumgartl war nach seiner Teilnahme an der U21-EM in Italien und San Marino erst in dieser Woche wieder ins Stuttgart-Training einstiegen. Allerdings flog er, so hieß es offiziell, wegen Trainings-Rückstands nicht mit ins österreichischen Schruns zum Testspiel gegen den SC Freiburg (4:2). Baumgartl stammt aus der Jugend des VfB und absolvierte seit 2015 bereits 121 Pflichtspiele für die Schwaben. In der vergangenen Rückrunde spielte der Jungstar, auch verletzungsbedingt, nur dreimal mit den Profis.