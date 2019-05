Timo Boll spielt am Samstag in Dresden

Dresden. Noch vor einigen Wochen musste Tischtennis-Superstar Timo Boll bei der WM in Budapest sein Einzel-Achtelfinale und das Viertelfinale im Doppel wegen eines Infekts absagen, doch jetzt ist der 38-Jährige wieder topfit. Und die Dresdner Fans des schnellen Rückschlagspiels dürfen sich am Sonnabend (18 Uhr) in der Margon-Arena auf einen Live-Auftritt des 17-maligen Europameisters freuen. Nach zwei Jahren Pause macht in Elbflorenz wieder die Champions Tour Station – und natürlich ist der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten dabei das große Zugpferd.