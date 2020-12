Bestätigt: Timo Glock wird neuer Formel-1-Experte von Sky – Ex-Pilot kommt von RTL 

Am Sonntag war er noch für seinen alten Arbeitgeber tätig, am Montag schon für den neuen: Pay-TV-Sender Sky hat Timo Glock als neuen Experten für die Formel-1-Berichterstattung vorgestellt, die im kommenden Jahr deutlich ausgeweitet wird. Anzeige

Glock, der früher selbst in der Motorsport-Königsklasse an den Start ging, kommt von RTL, wo er an der Seite von Nico Rosberg und Christian Danner bisher im Wechsel als Fachmann neben Moderator Florian König tätig war. RTL zieht sich zum Saisonende nach fast 30 Jahren aus der Formel 1 zurück, Sky übernimmt die alleinige Live-Berichterstattung.

Der 38 Jahre alte Glock bildet gemeinsam mit Ralf Schumacher das Experten-Gespann für die kommende Saison. Sky stellte seine Neuverpflichtung am Montagmittag in einer Medienrunde vor. "Ich versuche, dem Zuschauer zuhause die Formel 1 so zu erklären, dass es einfach zu verstehen ist, obwohl sie immer komplexer geworden ist", sagte Glock.