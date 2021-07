Horn glaubt an gutes Olympia-Abschneiden der DFB-Auswahl – Verständnis für Absage von Jakobs

Olympia-Silbermedaillengewinner Timo Horn glaubt auch bei der aktuellen deutschen Auswahl an ein gutes Abschneiden im olympischen Turnier. Darüber zu jammern, dass nicht alle 22 Kaderplätze gefüllt werden konnten, bringe niemandem etwas, schrieb Horn in einer Kolumne für den Kicker (Donnerstag). "Vor fünf Jahren war es auch nicht viel anders als heute. Durch den Erfolg, den wir damals dann hatten, waren die Probleme vorab vergessen", schrieb der Torwart, der 2016 in Brasilien erst im Elfmeterschießen an Olympiasieger Brasilien scheiterte. Beide Teams treffen nun zum Start in der Gruppenphase aufeinander.

