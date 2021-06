Köln-Keeper Horn lobt 96er Zieler: "Muss immer Verein finden, bei dem er Nummer eins ist"

Timo Horn geht mit seiner Frau Carina über das Grün auf der Neuen Bult. Sie sind Pferdeliebhaber, zwei Pferde schicken sie beim Renntag in Hannover auf die Bahn. Der Torhüter des 1. FC Köln genießt seine freie Zeit, erst Anfang Juli steigt sein Team, das die Relegation gegen Holstein Kiel gewinnen konnte, wieder ins Training ein.

Sein ehemaliger Torhüterkollege Ron-Robert Zieler ist bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison mit Hannover 96. Zieler war in der vergangenen Spielzeit nach Köln ausgeliehen, kam aber nicht an seinem Kontrahenten Horn vorbei. "Ich habe mich in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, ein bisschen gewundert, warum er in Hannover am Ende nicht mehr gespielt hatte", so Horn über Zieler.