Köln-Torwart Timo Horn kritisiert Beierlorzer-Wechsel nach Mainz: „Sollte über Sperre nachdenken“

Beierlorzer war am 9. November nach elf Spieltagen als Trainer bei den Kölnern beurlaubt worden und heuerte nur neun Tage später beim Liga-Rivalen in Mainz an. Und beide Klubs profitierten davon: Während der 1. FC Köln mit Neu-Trainer Markus Gisdol aktuell die Abstiegsränge verlassen hat, kommt Beierlorzer in Mainz bereits auf drei Siege in sieben Liga-Spielen´- mit den Kölnern gewann der 52-Jährige in elf Versuchen dagegen nur zweimal.