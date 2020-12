Hoffnungsträger Hübers: Bringt er der 96-Defensive gegen Bochum wieder Stabilität?

Nach Heidenheim ist vor Bochum. Schon am Dienstag bekommt Hannover 96 die Chance, sich aus der kritischen Tabellenlage etwas zu befreien. „Jedes Spiel, jeder Punkt ist wichtig“, meint der 96-Trainer, besonders in der jetzigen Lage. „Aber wir müssen uns belohnen. Wir haben viel zu wenig Ertrag für den Aufwand, den wir betreiben“, stellt Kenan Kocak fest. „Wir sind nicht effektiv. Daran muss man arbeiten.“ Anzeige Arbeiten muss Kocak gegen Bochum aber auch an der Aufstellung und an der Systematik. Die Dreierabwehrkette, mit der 96 in Heidenheim begann, war ein Flop, ein Fehlgriff. Weil er Michael Essers Ersatzmann Michael Ratajczak im Tor bei Standards nicht vertraute, kappte Kocak die in Hamburg bewährte Viererkette. Mit Sei Muroya fiel dabei ein schneller Spieler raus, der morgen aber wieder von Anfang an dabei sein wird. Auch Esser soll nach seiner Leistenverletzung wieder im Tor stehen. Das ist zumindest die Hoffnung.

Für Statistik-Freaks: Die Leistung von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim in Zahlen Team-Vergleich #2: Bei den Flankenbällen liegt 96 klar vorne, hatte auch mehr Ecken. Allerdings landete der Ball bei den Roten auch häufiger beim Gegner. Zum Sprint setzten beide Teams beinahe gleich oft an. ©

"Timo fehlt uns an allen Ecken und Kanten" Dazu wird Timo Hübers nach sechs Wochen in die Startelf zurückkehren. Letztmals konnte der 24-Jährige beim 1:4 in Fürth mitspielen, danach bremste ihn eine Kniestauchung aus. In Heidenheim saß Hübers auf der Bank. „Timo fehlt uns an allen Ecken und Kanten mit seiner Verteidigungsmentalität“, sagt Kocak. Seit einer Woche trainiert Hübers wieder mit. „Er ist voll dabei, hat sich okay bewegt.“ Um keine neue Verletzung zu riskieren vor der Englischen Woche, verzichtete der Coach aber auf einen Einsatz schon in Heidenheim.



Hübers und Franke als Duo Gegen Bochum hofft Kocak jedoch, dass Hübers der Abwehr mehr Stabilität verleiht. Sein Partner wird dann Marcel Franke sein, für den Kocak nach der Verpflichtung von Falette eigentlich nur noch die Reservistenrolle vorgesehen hatte. „Wenn ich sehe, wie Marcel sich entwickelt – das macht mir auch Spaß“, lobt der Trainer nun den 27-Jährigen. Weniger Spaß macht dagegen der als Abwehrchef aus Frankfurt geholte Falette. Leistung und Anspruch passen bei ihm nicht zusammen. Konsequent wäre, wenn er auf der Bank sitzt. In der Sturmabteilung, die in Flautensparte umbenannt werden könnte, bleiben nicht viele Möglichkeiten. Marvin Ducksch ist von der Rolle, weigerte sich in Heidenheim, die ihm zugewiesene Position im Sturmzentrum einzunehmen und verzog sich nach links außen. Zu Hendrik Weydandt und Patrick Twumasi gibt’s wohl keine Alternative.