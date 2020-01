Kabinen-DJ, Flügelflitzer und Hoffnungsträger gegen Kroatien: So tickt DHB-Star Timo Kastening

Bob Hanning verlegte sich in der Mixedzone in eine ungewohnte Rolle. Da, wo sich Spieler in den Arenakatakomben an Journalisten vorbeischlängeln, schlüpfte der DHB-Vizepräsident auf seiner Spielwiese in die des Beobachters. Er verfolgte, wie sich die "Medienmeute" vor Handball-Nationalspieler Timo Kastening aufbaute, den Rechtsaußen mit Fragen löcherte. Kein Wunder: Der Mann von der TSV Hannover-Burgdorf war mit seinen sechs Treffern und als "Player of the Match" einer der Eckpfeiler im EM-Hauptrundenspiel am Donnerstag gegen Weißrussland (31:23). Und Hanning sieht in dem Flügelflitzer noch mehr: "Er tut der Mannschaft gut, ist befreit, macht sich viel weniger einen Kopf als die erfahrenen Spieler und zieht die Jungs mit seiner Unbekümmertheit mit." Das brauchen Deutschlands Handballer für das Hauptrundenspiel gegen Kroatien am Samstag (20.30 Uhr, ZDF) auch. Nur ein Sieg lässt sie weiter vom Halbfinale träumen.