"Haben alles versucht": Timo Kastening wechselt von den Recken zur MT Melsungen

Jetzt ist es offiziell: Timo Kastening verlässt die TSV Hannover-Burgdorf und schließt sich nach der laufenden Saison der MT Meldungen an. Das gab der Klub am Freitagnachmittag bekannt.

„Die Leistungen, die Timo in den letzten beiden Jahren gezeigt hat, machen logischerweise auch andere Vereine aufmerksam. Wir haben wirklich alles versucht und sind bis an die Schmerzgrenze gegangen, um Timo weiterhin bei uns zu halten, aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden“, wird der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen in einer offiziellen Mitteilung zitiert.