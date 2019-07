Transfer fix: HSV verpflichtet Verteidiger Timo Letschert 

Der Hamburger SV hat seinen Kader kurz vor Saisonstart noch einmal verstärkt: Timo Letschert wechselt von seinem Stammverein Sassuolo Calcio zum HSV, Wie der Nordklub am Mittwoch mitteilte, unterschreibt der 26 Jahre alte Holländer einen Einjahresvertrag. Er ist damit der achte etatmäßige Innenverteidiger im Kader. Schon gleich an seinem ersten Tag als HSV-Spieler nahm Letschert, der in der vergangenen Saison an Holland-Klub FC Utrecht (31 Einsätze) ausgeliehen war, am Training teil.