Timo Werner sieht Parallelen zwischen dem BVB und dem FC Chelsea: "Definitiv vergleichbar"

Nationalspieler Timo Werner sieht in der strategischen Ausrichtung seines Klubs FC Chelsea Parallelen zur Philosophie des deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund. "Beide Mannschaften sind definitiv vergleichbar, was die Talente und die Qualität betrifft. Für beide wird es am Ende darauf ankommen, wer seine Spieler am besten halten kann", sagte der Stürmer, der in diesem Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt war und gemeinsam mit dem ehemaligen Leverkusener Kai Havertz einer der großen Hoffnungsträger des englischen Premier-League-Vereins ist, in einem Interview mit der Sport Bild.

Werner weiter: "Bei Chelsea gibt es mit Sicherheit die finanziellen Voraussetzungen, um die junge Mannschaft in den kommenden Jahren zusammenzuhalten, um damit Titel zu gewinnen. Das ist bei Chelsea unser Ziel, darum wurden eben auch so viele junge Spieler gekauft. Hier wird ein Team aufgebaut, um eine Ära bei Chelsea einzuleiten." Die Dortmunder verfolgen seit Jahren einen ähnlichen Weg. Allerdings kamen ihnen in der Vergangenheit immer wieder hochtalentierte Profis abhanden.