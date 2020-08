Test gegen Brighton: Timo Werner gibt Chelsea-Debüt – und trifft direkt

Gelungenes Debüt im Blues-Dress für Timo Werner: In seinem ersten Einsatz nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea hat der Nationalspieler direkt getroffen. Beim 1:1 (1:0) im Testspiel bei Premier-League-Rivale Brighton & Hove Albion stand der bisher teuerste Sommer-Neuzugang Chelseas direkt in der Startelf von Trainer Frank Lampard. Auch Hakim Ziyech, der von Ajax Amsterdam in die englische Hauptstadt gewechselt ist, war gleich von Beginn an mit dabei. Der von Leicester verpflichtete Ben Chilwell war indes noch nicht im Kader.

Co-Produktion mit Ziyech: Werner schiebt zur Chelsea-Führung ein

Es dauerte dann auch keine fünf Minuten, bis die beiden Neulinge bei Chelsea in einer Co-Produktion für die Führung sorgten: Aus dem Halbfeld flankte Ziyech in der 4. Minute in den Strafraum, wo Callum Hudson-Odoi den Ball mit dem Kopf auf Werner weiterleitete. Der ehemalige Leipziger blieb ganz cool und schob vorbei an Brighton-Keeper Mathew Ryan zu seinem Premieren-Treffer für Chelsea ein. Noch vor der Partie hatte Werner eine weitere Chance, als er nach einem Freistoß am höchsten sprang. Der Kopfball ging allerdings deutlich über das Tor. Nach rund einer Stunde war dann Schluss für den Deutschen, er wurde für Olivier Giroud ausgewechselt (61.). Chelsea kassierte erst in letzter Minute per Foulelfmeter den Ausgleich.

Vor der Partie hatte sich der Deutsche schon voller Vorfreude auf den Start mit Chelsea gezeigt. "Ich bin sehr glücklich, dass die Liga in zwei Wochen losgeht und freue mich darauf, mich in der Premier League zu messen. Auch auf das Testspiel gegen Brighton freue ich mich und kann es kaum erwarten, endlich im Blues-Trikot aufzulaufen", wurde Werner auf der Vereinshomepage der Westlondoner zitiert.

Die teuersten Sommer-Transfers der Saison 2020/2021 Arthur (von links), Timo Werner und Leroy Sané gehen ab sofort für neue Klubs an den Start. ©

Test der Regierung: Chelsea und Brighton vor Zuschauern