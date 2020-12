Timo Werner mit Eingeständnis nach Tor-Krise: Premier League "ist härter als ich dachte"

Sein Glück in der englischen Premier League hat Timo Werner bisher noch nicht so recht gefunden. Genau wie sein DFB-Kollege Kai Havertz offenbart der deutsche Stürmer bei seinem neuen Verein FC Chelsea trotz eines Starts mit vielen Toren noch Anlaufschwierigkeiten. In seinen bisherigen 20 Spielen für die Blues traf der 24-Jährige seit seinem Sommer-Transfer von RB Leipzig zwar schon acht Mal, sein letztes Tor fiel jedoch am 7. November. Seither ist Werner, dessen Dienste sich die Blues 53 Millionen Euro kosten ließen, in acht Spielen ohne eigenen Treffer. Warum? Darüber sprach Werner nun bei Sky UK. Anzeige

Der Angreifer stellte besonders die Unterschiede zur Bundesliga heraus. "Die Premier League ist ein bisschen anders verglichen mit meiner alten Liga", sagte Werner. "Sie ist härter als ich dachte. Der Kontakt hier ist härter als in Deutschland, ich habe das zwar erwartet, aber nicht so stark." Zwar sei ihm der Start in die Chelsea-Karriere mit acht Toren in seinen ersten zwölf Spielen durchaus geglückt. "Aber nach so vielen Spielen habe ich ein paar Probleme", gestand der gebürtige Stuttgarter, der für RB Leipzig in 159 Spielen insgesamt 95 Treffer erzielen konnte. Meckern wolle er jedoch nicht: "Es macht sehr viel Spaß, in der Premier League zu spielen."

Werner betonte, dass auch die Ablösesumme bei seinen Problemen in der neuen Liga erheblich sei. "Es spielt eine Rolle, wie viel man kostet", sagte der Ex-Leipziger. "Es gibt immer ein bisschen Druck, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Aber ich denke, ich komme ganz gut damit zurecht. Das ist für mich nicht neu." Der Druck sei indes etwas größer als zuvor. "Ich denke aber, gute Fußballer sind unter Druck am besten und das ist mein Plan."