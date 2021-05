Timo Werner über seinen neuen Spielstil, den EM-Titel und den Nagelsmann-Wechsel zum FC Bayern

Trotz seiner zuletzt geäußerten Selbstkritik sieht Timo Werner sein erstes Jahr beim FC Chelsea positiv. "Unter dem Strich" sei er "nicht unzufrieden", sagte der Nationalspieler in einem Sport1-Interview: "Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte 'Du bist zweistellig bei Toren und Assists, ihr kommt in die Top Vier, in das FA-Cup-Finale und Champions-League-Finale', hätte ich das sofort unterschrieben. Auch wenn ich nicht verhehle, dass ich zwischendurch eine schwierige Phase hatte, als ich einfachste Torchancen, auch beim DFB, hergeschenkt habe oder meine Torschüsse danebengegangen sind." Anzeige

Er bereue seinen Wechsel von RB Leipzig in die Premier League nicht, betonte der 25-Jährige und erklärte, dass die veränderten Anforderungen in England auch seinen Spielstil verändert hätten. Ich habe mich und mein Spiel im Vergleich zu meinen Bundesliga-Zeiten deutlich verändert: Ich spiele jetzt viel körperlicher, setze meinen Körper viel mehr ein und bin robuster geworden. Die Erwartungen an mich waren am Anfang der Saison etwas größer, als ich sie tatsächlich auf dem Platz erfüllen konnte. Auch was die Tore betrifft, da bin ich natürlich nicht zufrieden mit meiner Ausbeute. Umso mehr freut es mich, dass ich trotzdem so angenommen werde und meine Spielweise wertgeschätzt wird", sagte der Stürmer.

Am kommenden Samstag trifft Werner mit Chelsea im Finale der Champions League auf Manchester City - für manchen seiner Kollegen ist die Partie der krönende Abschluss der Saison, für Werner nur eine Zwischenstation zum nächstes Highlight. Bei der Europameisterschaft sieht er die deutsche Nationalmannschaft angesichts der in den vergangenen Monaten zuweilen enttäuschenden Ergebnisse zwar nur als Außenseiter, sieht aber genau in dieser Rolle eine Chance. Der Titel sei durchaus möglich, betonte Werner.

Werner lobt die Qualität des DFB-Kaders "Natürlich wissen wir nicht so richtig, wo wir stehen. Aber die Qualität, die EM zu gewinnen, ist bei uns auf jeden Fall vorhanden. Wir haben einen Kern von Bayern-Spielern, die letztes Jahr Champions-League-Sieger wurden. Wir haben einen Kern von Chelsea-Spielern, die jetzt im Finale stehen. Wir haben Spieler von Real Madrid, von Manchester City", sagte der Torjäger: "Wir könnten eine Startaufstellung bilden, die über die letzten ein bis zwei Jahre stetig mindestens im Halbfinale der Königsklasse stand. Aber vielleicht tut uns das auch mal gut, mal nicht als Top-Favorit in das Turnier zu gehen, sondern als Underdog und wir dadurch etwas freier aufspielen können."

Nach der EM und einem kurzen Urlaub geht es für Werner in seine zweite Chelsea-Saison. In der Champions League könnte er dann mit einem alten Bekannten zusammentreffen: Trainer Julian Nagelsmann, der zur kommenden Saison aus Leipzig zum FC Bayern wechselt. "Es war relativ klar für mich, dass er irgendwann Bayern-Trainer wird. Ich kenne ihn gut, war zuletzt auch immer mal wieder mit ihm im Kontakt", sagte Werner und würde Königsklassen-Duellen mit Nagelsmann wohl gern aus dem Weg gehen.