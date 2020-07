Werner erklärt Gründe für Chelsea-Wechsel: "Teil einer neuen Ära sein" - Lob für Lampard

Timo Werner will beim FC Chelsea "Teil einer neuen Ära sein". In einem Video-Interview, das der Tabellen-4. der abgelaufenen Saison in der Premier League am Dienstagabend auf seiner Homepage veröffentlichte, erklärte der deutsche Nationalspieler auch noch mal seine Beweggründe für den Weggang von RB Leipzig und den Wechsel auf die Insel. Werner strich vor allem seinen neuen Trainer Frank Lampard heraus.