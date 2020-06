System, Stars, Trainer: Das erwartet Timo Werner beim FC Chelsea

Timo Werner war gerührt, als er über das Interesse aus England sprach. “Sehr stolz” mache es ihn, mit dem “besten Team der Welt” in Verbindung gebracht zu werden, sagte der deutsche Nationalstürmer von RB Leipzig im Februar, kurz bevor der internationale Fußball wegen der Corona-Pandemie zum Stillstand kam. Das beste Team der Welt, damit meinte er den FC Liverpool, der nach dem Champions-League-Sieg vor zwölf Monaten in dieser Saison überlegen auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren ist.

Der Klub von Trainer Jürgen Klopp hat offensiv um Werner geworben in den vergangenen Wochen, doch wenn der 24 Jahre alte Angreifer seinen Arbeitsplatz zur neuen Spielzeit in die Premier League verlegt, dann nicht an die berühmte Anfield Road, sondern an die Stamford Bridge im Südwesten Londons.